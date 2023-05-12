Это стоит знать: как оформить и получить декретные выплаты в Казахстане

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Выход в декрет доставляет женщинам множество переживаний. Вроде бы, с одной стороны, всё просто: подаёшь документы в ЦОН и в положенный час получаешь сообщение, что выплаты произвели. Правда, может оказаться, что не в том размере, на который рассчитывали. Или вообще госвыплаты посчитали по минимальной ставке, так как работодатель просто не платил соцотчисления. Как получить декретные без переживаний, и что изменилось в 2023 году в правилах, рассказывает редакция проекта BaigeNews.kz "Это стоит знать".

Пособие по беременности и родам, или, как его часто называют, "декретные", является одним из видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. А теперь рассказываем, кому и в каком размере положена декретная выплата, какова продолжительность и особенности её получения.

Важно понимать, что на декретные могут рассчитывать только женщины, в отличие от пособия по уходу за ребёнком, на которое может подать и отец.

К категории получателей пособия по беременности и родам относятся: работающие женщины, безработные, обучающиеся по очной форме обучения, проходящие военную службу по контракту. Иными словами – каждая дама, являющаяся гражданкой Казахстана. При усыновлении ребёнка женщины из этих категорий также могут рассчитывать на декретные.

Кстати, с 1 января в нашей стране увеличили период выплат пособий по уходу за ребёнком. Теперь женщины будут получать деньги от государства не год, как это было раньше, а полтора.

С чего всё начинается и какие выплаты причитаются

Для начала женщине нужен больничный лист. Его можно получить на 30-ой неделе или 28-й при многоплодной беременности. Документ в городской или частной клинике выдает акушер-гинеколог. Обычно декретный отпуск предоставляется на 126 дней - 70 дней до и 56 дней после родов. В регионах, подвергшихся воздействию ядерных испытаний, он составляет 170 дней. Усыновителям полагается максимум 56 дней со дня рождения ребёнка.

Сначала подаём на единовременную социальную выплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами. Отметим, что её дают только работающим женщинам, которые до выхода в декрет выплачивали социальные отчисления: пенсионные, налоги и взносы в Фонд медицинского страхования.

Для этого необходим больничный лист, удостоверение личности, заявление с места работы, реквизиты бансковского счёта. Их нужно подать в ЦОН. Обычно деньги из Государственного фонда социального страхования поступают в течение 14 дней.

В отпуске по беременности и родам работающие мамы обычно получают 4,2 своей средней зарплаты за последние 12 месяцев. Из этой суммы вычитается 10 процентов пенсионных.

Например, если зарплата женщины в течение года составляла 200 тысяч тенге, на руки, то она получит 756 000 тенге. Если будущая мама работала всего девять месяцев, то эти миллион восемьсот тысяч тенге всё равно разделят на 12, и она получит 567 000. И это в том случае, если работодатель выплачивал все соцотчисления, и зарплата была, что называется белой.

Но предупредим сразу, на огромные декретные в Казахстане рассчитывать не стоит. Получить сверхнормы не выйдет, даже если ваша зарплата составляет миллион тенге. Просто максимальный ежемесячный доход, учитываемый при начислении этого соцпособия, должен составлять не больше 490 тысяч тенге. То есть самая большая единовременная выплата составит один миллион 852 200 тенге. Разницу может выплатить щедрый работодатель, если это прописано в трудовом договоре.

Второе пособие, полагаемое мамам, фиксированное государственное единовременное пособие в связи с рождением ребёнка. Не можем не похвалить блага цифровой цивилизации, госвыплату можно оформить через eGov и банковские приложения на телефоне. Без очередей в ЦОНах. И с новорожденными, особенно, если их больше одного, это крайне удобно.

Нужны лишь удостоверение личности, свидетельство о рождении ребёнка и реквизиты социального счёта, открыть который можно в банке, подав онлайн заявку на получение. И остаётся только подождать, пока её рассмотрят. На это уходит до семи дней. А если вдруг не успели сразу, оформить выплаты можно как сразу после рождения малыша, так и в течение 12 месяцев со дня его рождения.

Полагается это пособие абсолютно всем женщинам, сумма меняется в зависимости от того, какой по счёту ребёнок родился. Если 1-ый, 2-ой, 3-ий ребёнок, то 38 МРП, 4-ый и больше – 63 МРП.

Что делать, когда отпуск по беременности и родам завершился? Мама может выбрать, выйти на работу или получать пособие по уходу за малышом до полутора лет. А вот это пособие уже можно оформить и на второго родителя – папу.

Пособие на случай потери дохода в связи с рождением ребёнка полагается тем, кто работал до его рождения в течение 24 месяцев. Его будут выплачивать до полутора лет. Среднемесячный размер дохода за этот срок умножается на коэффициент 0,4, из полученной суммы вычитается 10 процентов пенсионных.

Здесь, как и при расчёте декретных, стоит учесть, что для начисления пособия весь доход за два последних года поделят на 24 и вычтут 10 процентов. При этом максимальная сумма, на которую может рассчитывать семья - 196 000 тенге. То есть все женщины, которые зарабатывают больше 490 000 тенге, получают социальную выплату в размере не более 176 400 тенге.

А если женщина работала только полгода из 24 месяцев, её доход также будут делить на 24. Однако не стоит отчаиваться, меньше установленной нормы всё равно платить не будут. Например, если женщина получала 200 000 тенге всего полгода за последние 24 месяца, то государство будет выплачивать по ставке, как для неработающих родителей. А для них размер пособий фиксированный. На первого ребёнка почти 20 тысяч тенге, на второго 23 с половиной, на третьего 27, на четвёртого и более - 30 тысяч тенге. Если в семье рождаются близнецы, госпособие платится за каждого.

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет полагается, как мамам и папам, но выплачивается только одному из родителей, так и усыновителям детей. Выплаты можно оформить в течение 12 месяцев со дня появления малышей на свет через Egov.kz и приложения банков. Для этого понадобятся удостоверение личности, свидетельство о рождении и реквизиты социального счёта.

Кстати, расчёты для отцов производятся в таком же порядке с одним уточнением – папе нужно будет уведомить об этом своего работодателя. Трудовой стаж за это время засчитывается, а трудовой договор продлевается до окончания отпуска. В Казахстане выход в декрет отцов не такая уж редкость. Например, в 2021-ом более трёх с половиной тысяч пап сами занялись воспитанием своих чад.

Женщинам, зарегистрированным в качестве индивидуального предприниматея необходимо предоставить свидетельство о регистрации в качестве ИП и акт сверки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет в госкорпорацию "Правительство для граждан".