Это рынок теневой – эксперт о переработке мусора в Казахстане

По подсчетам Минэкологии, ежегодно в Казахстане образуется порядка 4 миллионов тонн мусорных отходов. Однако отсортировать и перерабатывать удается менее четверти. А так называемый "мусорный" бизнес все еще остается "полулегальным" и непрозрачным. Как же можно наладить переработку отходов в республике и не грозит ли стране мусорный коллапс, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

На протяжении двух лет в Казахстане были приостановлены проекты по переработке отходов. Субсидии для поддержки переработчиков мусора ранее выделяли в рамках проекта EcoQolday. Программу запустили вновь только в феврале этого года, рассказывает председатель Ассоциации переработчиков вторичного сырья Батырбек Аубакиров. Все это время за возобновление проекта боролись не только представители этого вида бизнеса, но и общественники.

"Это очень эффективная программа, которая решила несколько задач. В первую очередь, она замкнула наших сборщиков отходов с нашими же переработчиками, буквально "подружила" их. Дала всем понять, что мы друг от друга зависим и нуждаемся в этом сырье. Наша промышленность стала зарабатывать больше, сырья очень много стало, отрасль стала привлекательной. За возобновление этой программы мы "бились" в течение 2 лет и вот с февраля она перезапущена официально. Пока субсидии никто не получил, люди проходят регистрацию, проверку", - рассказывает Батырбек Аубакиров.

В целом эксперт отмечает, отрасль остро нуждается в новых кардинальных реформах. Помимо возобновления программы EcoQolday, он считает важным улучшить закон о государственно-частном партнерстве. И рассказывает, почему это необходимо сделать, на примере полигонов.

"Мусор вывозится на полигоны, а это частный бизнес. Но эти инвестиции не защищены, потому что приходит новый аким, допустим, и он может влиять на предприятия, которые владеют полигоном. Манипулировать, угрожать, что откроет другой полигон. Поэтому должен быть усовершенствован и принят новый закон о ГЧП. При котором инвестор будет стопроцентно уверен, что 10 лет он будет пользоваться этим полигоном и у него никто его не отнимет. При условии инвестирования, он должен ставить линию по сортировке отходов, пункты приема, проводить какие-то мероприятия по обучению в школах, в детских садах, университетах", - поясняет глава Ассоциации переработчиков.

Чтобы повысить привлекательность отрасли и привлечь инвестиции, необходимо дешевое финансирование, считает Батырбек Аубакиров. К слову, правительство как раз обещает кредитовать под 3% проекты, связанные с "зеленой" промышленностью.

"Это идеальные условия. Такого еще не было, чтобы давали займы под такие дешевые проценты. Но могут возникнуть проблемы с залогами, и в этом случае переработчик не сможет взять эти деньги. Но будем надеяться, что требования к этим проектам будут не такими жесткими, как к предприятиям, которые добывают руду, производят какую-то продукцию, которая имеет более высокую добавленную стоимость. И у которой маржинальность высокая. Все-таки экологические проекты больше социальные и направлены на очищение экологии. Подразумевают, что будет большой сектор людей из незащищенного класса работать", - считает эксперт.

По его мнению, необходимы привлекательные условия, как для владельцев полигонов, так и сборщиков, а также переработчиков отходов. Пока этот бизнес остается непрозрачным.

"Сейчас это полулегальный, "полусерый" бизнес, в котором существуют свои иерархии, туда просто так не зайдешь. Там есть свои группы, которые собирают эти отходы, которые продают их. Очень большие проблемы с незаконной миграцией, когда в страну приезжают иностранцы без регистрации и потом работают на полигонах. Соответственно, туда приходит полиция и опять-таки какие-то коррупционные вещи возможны. Просто нужно работать в этом направлении", - считает Батырбек Аубакиров.

По его словам, в Ассоциации готовы решать накопившиеся проблемы. Для этого и разрабатывают дорожную карту. Представители отрасли заинтересованы в том, чтобы сырье не просто добывали и продавали в ту же Россию. А его могли получать, прежде всего, и отечественные предприятия. На вопрос, почему этого не было сделано ранее, эксперт не исключает, что попытки все же предпринимались.

"У нас огромная территория - девятая по площади в мире. Мы же не видим, куда убрали наш мусор, главное у нас дома чисто. Получается какая-то бесконтрольность. Куда вывезли, как вывезли, захоронили ли? Этому не уделялось должного внимания, к сожалению", - констатирует глава Ассоциации переработчиков.

Эксперт скептически относится к озвученным цифрам чиновников о количестве собранных в стране отходов. Говорит, что проконтролировать, сколько отходов вывозится на полигоны, очень сложно.

"Этот рынок теневой. Могу сказать только, что около 100 тысяч тонн пластика у нас образуется в Казахстане. Именно отходов ПЭТ. По данным РОП а 2021 год, всего 3,5 % сборщиков и переработчиков пришли за субсидиями. Остальные 96,5 % - получается, мы не знаем, где. Либо часть отходов в земле, либо часть вывезена. Но я считаю, что 80 % в земле, потому что нет у нас системы сортировки этих отходов, не все наши полигоны в Казахстане оснащены соответствующим оборудованием", - говорит Батырбек Аубакиров.

По мнению другого эксперта - основателя нескольких крупных заводов по переработке отходов в Казахстане Егора Зингера, вкладываться бизнесмены не торопятся и в процесс переработки. А все из-за низких тарифов.

"Вообще, у нас в государстве очень низкие тарифы. Инвесторы не помогут перерабатывать ТБО, машины, электронный лом, строительные отход. Сюда не придет ни один инвестор, мы сами должны убирать за собой. Никто не придет, и ожидать, чтобы они дали за переработку 40 или 50 долларов, этого не будет", - делится Егор Зингер.

Государственный оператор получает целевые деньги, продолжает эксперт. Можно было бы не просто выплачивать субсидии небольшим предприятиям, а строить на них заводы по переработке отходов, как это делают Италия, Испания, Германия. Там деньги идут на решение социально-экологической обстановки. Впрочем, акцент, отмечает он, нужно делать не на утилизацию авто, а переработку твердо-бытовых отходов.

"У нас мусор агрессивен, его надо привести в порядок. Селективным сбором 150- 300 тысяч у нас поступает, все это в других странах делается через сортировку. Селективный сбор должен быть, но на это не должны постоянно брать деньги из бюджета. Я построил в Казахстане три завода и все, больше нет заводов. Посмотрите в Атырау сейчас большая проблема, потому что нет интегрированной системы. Просто пришли, вывалили мусор на полигоны, а на переработку им наплевать. Они получили 200 долларов, условно. Хотя мусороперерабатывающий завод от этих денег должен получать минимум 60 %. А у нас наоборот. Мусороперевозящая компания получает 70%, а 30% - отдают переработке. Извините, производство - это издержки, траты на обслуживание, эксплуатацию завода", - продолжает эксперт.

При этом у Егора Зингера есть свое видение, как можно решить проблему переработки отходов в стране. И делать, говорит он, это нужно уже сейчас.

"У нас есть сейчас технологии, подход, как уменьшить отходы до 70-80%. Захоронению будет подлежать всего 20%. Она прекрасно работает, можно построить шикарные заводы. (…) По ТБО мы должны сначала отсортировать и переработать утильную фракцию, органику и пласты. А утильная фракция - пластмасса, цветной и черный металл, я считаю, за это деньги не надо платить, это твоя коммерческая составляющая. А вот за внесение органики, пластов, отчего горят полигоны, за это надо инвесторам, когда придут, субсидии выплачивать", - отмечает Егор Зингер.

В Европе, продолжает эксперт, небольшие сортировочные заводы есть не просто в каждом городе, но и в каждом районе.

Между тем, правительство уже утвердило механизм льготного финансирования для проектов в сфере управления отходами. На это предусмотрено свыше 200 млрд тенге. Кредитовать их будут под 3 %, а срок займа составит – от 3 до 15 лет. В планах властей и строительство новых заводов по переработке ТБО.