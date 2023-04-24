"Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце

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В Министерстве иностранных дел рассказали о том, какое наказание ждёт казахстанца, вступившего в ряды ЧВК "Вагнер", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил представитель МИД РК Айбек Смадияров, гражданам, которые намерены вступить в ряды ЧВК "Вагнер", грозит от пяти до девяти лет.

"Это преследуется уголовно у нас в Казахстане. Там нет никакой романтики, как они себе представляют. Хочу сказать, ребята, это не ваша война. Будьте осторожны, думайте о своих родных. Все взрослые люди. Этот парень тоже совершеннолетний, принимал решение самостоятельно. Очень жаль, конечно, мы с родителями на связи, направили все соответствующие запросы в компетентные органы РФ. Проверяем информацию. По мере возможности будем оказывать полное содействие. Но нужно учесть, что при возвращении в Казахстан он все равно будет уголовно преследоваться", - сказал Смадияров.

Также он прокомментировал видеообращение казахстанца, где он опроверг информацию о том, что его силой заставили вступить в ЧВК.

"Была информация, что его заставили видео записать, я не могу судить, так ли это или нет. Факт того, что он встретился со своей матерью, если бы его украли, то встреча бы не состоялась", - добавил представитель МИДа.

Напомним, ранее родные 23-летнего казахстанского студента Маргулана Бекенова заявили о том, что парня похитили в России и насильно отправили на войну в Украине. После чего казахстанец записал видеообращение, где сообщил, что вступил в ряды бойцов "Вагнер" добровольно.