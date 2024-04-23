Это хладнокровие и цинизм Бишимбаева – адвокат прокомментировала показания нового свидетеля

В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой допросили нового свидетеля Гульнару Насырбекову, с которой Куандык Бишимбаев встречался в день смерти своей супруги. Адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова прокомментировала показания свидетеля, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По мнению Уразбаховой, допрос нового свидетеля в очередной раз доказал цинизм подсудимого Бишимбаева.

"Это (встреча с Насырбековой - Прим. ред.) хладнокровие и цинизм подсудимого Бишимбаева. В ходе второго судебного заседания допрашивался свидетель по имени Калмурат, работник Гастроцентра, который в 15:27 по просьбе второго подсудимого Байжанова купил нашатырный спирт, принёс его. Сейчас я специально задала вопрос Байжанову, спросила, в какой момент он принёс нашатырный спирт. Он сказал, что как только Калмурат мне принёс, я передал. То есть примерно в 15:30 нашатырный спирт был передан Бишимбаеву. Далее он использовал его. С какой целью? Понятно, что если человек не просыпается после нашатырного спирта, нужно бить тревогу, что-то не так. Что он делает вместо этого? Он идёт в VIP-кабинку и пьёт шампанское", - сказала адвокат.

Уразбахова отметила, что и после встречи с Насырбековой подсудимый не вызвал ни скорую, ни полицию.

"Что он делает позже? Он звонит к гадалке, ясновидящей, какой-то женщине и спрашивает про её услуги. Мне кажется, циничность данного преступления шокирует всех, не только обывателей, но и участников процесса. Все видео, которые были сняты, не оставляют сомнения в том, что человек очень хладнокровный", - сказала она.

Адвокат добавила, что завтра в суде на большом экране будут просмотрены снятые Бишимбаевым видеозаписи.

"Все участники процесса просматривали данные видео, завтра по нашему ходатайству данные видео уже будут просмотрены не с экрана телефона, а на большом экране в зале суда. Мы, просматривая видео, видели, что он неоднократно наносит удары ногами, обутыми в туфли. Все телесные повреждения, полученные Салтанат Нукеновой, в соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы, как раз-таки получены тупым предметом с ограниченной поверхностью – обувь или сжатый кулак. Мы будем настаивать на исследовании видеоматериалов. Там более 12 видео. На всех Салтанат в крови, в одежде, я прям не могу перечислять, это очень тяжёлые кадры, и все, кто присутствовал в зале вчера… Вы сами видели, присяжных выводили, скорая помощь понадобилась людям. Там очень жестокие кадры", - сказала Уразбахова.

Напомним, сегодня в суде допросили свидетеля Гульнару Насырбекову, с которой Бишимбаев встречался в день смерти Нукеновой.