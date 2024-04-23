Для чего Бишимбаев встречался с блогером в ресторане в день смерти Нукеновой

В суде допросили Гульнару Насырбекову - ту самую женщину, с которой Бишимбаев встречался в ресторане BAU 9 ноября, пока в одной из VIP-кабинок умирала его гражданская супруга Салтанат Нукенова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Гульнара Насырбекова ведёт блог о здоровом питании. Она посещала тот же гольфклуб, что и Бишимбаев.

Как отметила свидетель, встреча была запланирована заранее, они с Бишимбаевым договорились о ней ещё 3 ноября. 8 ноября предварительно созванивались и уточняли время. Встретились наконец 9 ноября около 15:00 часов в ресторане BAU в одной из VIP-кабинок, куда экс-министр провёл свою гостью через кухню.

"В начале мы говорили о прошедших соревнованиях, о Ташкенте. Потом о детях, о моей программе по растительному питанию. Он спрашивал про мой блог, рекламу. Я вообще рекламу не беру, потому что не могу советовать людям то, чего сама не попробовала. Мы начали говорить о ресторанах. Я сказала, что мне нравится только два-три, где есть растительная пища. Потом он мне сказал про моих детей, что у меня такие взрослые дети все. Поздравил. Я не знаю, может, он где-то видел в соцсетях, что скоро у моего сына свадьба. Он сказал, что у вас очень красивая дочь, мы хотели бы с ней работать. Мне было как-то странно слышать. Я сказала, что она уже взрослый человек и сама решает, с кем работать", - рассказала суду Насырбекова.

По словам свидетеля, конкретной темы разговора у них не было, говорили обо всём. Также она отметила, что в ресторане в тот день шёл ремонт и не было посетителей.

Женщина провела в ресторане около 1,5 часа. Бишимбаев отлучался из VIP-кабинки три раза. Однако ничего подозрительного в его поведении Насырбекова не заметила, ссадин на теле и запаха алкоголя тоже.

Гульнара Насырбекова объяснила сообщение, которое отправила Бишимбаеву: "Кстати, ты пахнешь розами".

"Мне везёт, как утопленнику. Ко мне пришло сообщение о пропущенном звонке от Бишимбаева. Он у меня записан "Куандык". Моя кудаги Алёна записана "Кудаги". Мы, когда выехали с BAU с Айгерим, сразу заехали за бенто-тортиком и цветами. Заехали, забрали, я сфотографировала, написала сообщение и отправила (сватье - Прим. ред.). А сегодня, когда увидела, я была просто в шоке", - рассказала свидетель.

Ранее сообщалось о том, что Бишимбаев работал с психологом, чтобы избавиться от нарциссизма и просил домработницу следить за своей супругой.

Также стало известно, о чём экс-министр переписывался с ясновидящей в день смерти Салтанат Нукеновой.

Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).