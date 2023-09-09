"Это деликатная работа": врач рассказал, как правильно должно проводиться обрезание

В конце августа Павлодар потрясла новость о пострадавшем в ходе обрезания пятилетнем мальчике. Как заявили в управлении здравоохранения Павлодарской области, в связи с произошедшим начались проверки. Казалось бы, рядовая операция которых ежегодно в стране проводятся тысячи, привела к трагедии. Корреспондент BaigeNews.kz обратился к специалистам, чтобы узнать, как правильно должна приводиться эта процедура, и на что нужно обратить внимание родителям, чтобы традиционный обряд прошел без осложнений.

Проводить обряд обрезания ("циркумцизия") у мальчиков в Казахстане привычное дело, как и в других странах Центральной Азии. Обычно родители, заранее подыскивают хорошего хирурга, предварительно проходя консультации. Возраст, в котором чаще всего проводят эту операцию 5-7 лет. Обусловлено это тем, что ребенка еще легко отвлечь, при этом он вполне хорошо слушает врача и понимает то, что ему говорят.

"Общепринятых стандартов – нет, все индивидуально. Подготовка к операции – это в первую очередь уход за половым органом с момента рождения ребенка. До года у маленьких детей - это всегда сопровождается физиологическими фимозами. До годика родитель проводит массаж препуциального мешка, в некоторых случаях проводится смазывание глицерином или вазелином для предотвращения слепаний этого мешка с головкой. В норме после года головка должна открыться. Если этого не происходит то, родители должны обратиться в поликлинику по месту жительства, за помощью хирурга", - говорит заведующий хирургическим отделением павлодарской детской областной больницы Ерлан Рамазанов.

Обрезание делают при местном наркозе, или при общем. Однако в любом случае сперва, необходимо сдать ряд анализов. Сейчас процедуру проводят профессиональные врачи-хирурги. Родители давно перестали обращаться, к "народным" врачам.

Хирург Ерлан Рамазанов вспоминает, раньше даже приходилось переделывать или же доделывать работу за каким-нибудь хирургом-любителем. Кстати, если есть противопоказания, то врачи вполне могут и отказать в операции. Но тут пугаться нечего, после устранения проблем обрезание все же можно провести.

"Это деликатная работа, требующая большой концентрации, осторожности, и при соблюдении всех мер, в целом она проходит успешно. Однако после процедуры обрезания может быть ряд осложнений. В первые периоды может начаться кровотечение. Несмотря на то, что сосуды были перевязаны, но за счет местной анестезии, когда вводится растворов новокаина, ткани раздуваются и мелкие сосуды сдавливаются. Потом новокаин рассасывается, отек спадает и открывается кровотечение. Такое бывает довольно редко. Также ожидаемое осложнение – это расхождение послеоперационных швов. В основном это происходит, если перевязки не вовремя сделаны или есть наслоение инфекции. Часто из-за того, что родители не информированы, дети поступают к нам уже со слипшимся препуциальным мешком и головкой полового члена. Это все объясняется родителям, делается процедура открывания головки после обрезания. В таком случае период заживления будет дольше. Если без осложнений, то заживает за неделю, а если есть сопутствующие проблемы, то заживление идет до 10-14 дней", - говорит Ерлан Рамазанов.

После проведенной процедуры обрезания нужен уход. Первые трое суток, пояснил врач, предстоит смазывание мазью, на четвертый день обработка раны зеленкой. Некоторые рекомендуют делать солевые, марганцовые ванночки.

В Казахстане подобная процедура проводится давно, а потому в семьях сложились свои традиции. На период заживления ребенок должен отказаться от ношения нижнего белья, которое будет создавать дискомфорт.

Врачи отмечают, не смотря на то, что данная процедура является традиционным мусульманским обрядом, существуют, и показания когда обрезание необходимо проводить, чтобы сохранить здоровье ребенка.

"Из-за того, что у большинства детей происходит слипание, когда в 3-5 лет при попадании какого-либо вируса, инфекции идет гнойно-воспалительный процесс, то конечно, рекомендуется обрезание. Но при соблюдении правильной гигиены, при нормально открывающейся головке, говорить, что ребенку необходимо обрезание, - неправильно. Большинство таких операций проводятся из религиозных соображений", - добавил Ерлан Рамазанов.

По словам наиб имама одной из павлодарских мечетей, к ним чаще всего обращаются родители мальчиков, в возрасте от 4 до 6 лет. При этом и священнослужитель считает, что в Казахстане обрезание носит больше традиционный характер.

"Обрезание после того, как многие народы приняли ислам, например, в Казахстане, оно уже стало, как национальная традиция. У казахов это не то, что религиозный обряд, а уже традиционный обряд", - высказался наиб имам мечети Бижан города Павлодара Мухаммад Магзум.

Наиб имам рассказал и о происхождении этого обряда в исламе. При этом в Коране об этом ничего не говорится, все истоки идут от пророка Мухаммеда.

"Обрезание в исламе считается, по мнению некоторых ученых желательным действием, а по мнению других ученых считается обязательным. Откуда пришло обрезание? Мы понимаем, что ислам, христианство, иудаизм, все эти религии считаются авраамическими религиями. В исламе считается то, что одним из первых, кто начал это действие - пророк Авраам, в исламе его называют Ибрагим. После это переходило из религии в религию, сохранившись и в исламе. В Коране про обрезание ничего не сказано. Но обрезание считается обязательным или желательным в хадисах пророка Мухаммеда. В одном из хадисов указано, однажды один человек пришел к пророку Мухаммеду сообщив, что он принял ислам и пророк Мухаммед сказал этому человеку сбросить волосы неверия, то есть под этим он имел ввиду сделать обрезание. Также есть другое изречение пророка Мухаммеда, где он говорит, тот, кто принял ислам, пусть делает обрезание, даже если он взрослый. Поэтому некоторые ученые исходя из хадисов считают, что обрезание обязательно, а по правовой школе имама Абу Ханифа оно считается желательным действием, то есть как в Казахстане", - пояснил Мухаммад Магзум.

Наиб имам отметил, что возраст для проведения обрезания может быть разным, но есть родители, кто в этом вопросе придерживается данных истории о жизни пророка Мухаммеда.

Из хадисов известно, что пророк на седьмой день после рождения своих внуков сделал им обрезание. Опираясь на это, и люди стремятся делать также. Хотя такие случаи единичны и в мечети советуют в первую очередь получить консультацию врача.