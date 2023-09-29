Это было нелегко - Доминик Тим о старте на ATP 250 Astana Open

В Астане проходит теннисный турнир ATP 250 Astana Open, передаёт BaigeNews.kz. В заявочном листе на турнир в Астане значатся - победитель трех турниров "Большого шлема", олимпийский чемпион Стэн Вавринка, победитель одного турнира "Большого шлема" Доминик Тим, победитель одного турнира ATP, 28-й номер мирового рейтинга Себастьян Корда, 29-я ракетка мира Иржи Легечка. Принимают участие и казахстанские теннисисты, 35-ая ракетка мира Александр Бублик(35) и Александр Недовесов, выступающий в парном разряде. Казахстанец Михаил Кукушкин (246 АТР) завершил свое домашнее выступление, уступив первой ракетке Португалии Нуно Боргешу (86 АТР).

Австрийский теннисит Доминик Тим, занимающий 81 позицию в рейтинге ATP, прошёл во второй круг турнира в Астане. В стартовом матче он обыграл представителя Перу Хуану-Пабло Варильясу со счётом 6:3, 7:6 (10:8). В матче, длившемся два часа 10 минут, Тим подал шесть раз навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнтов. Его соперник же выполнил пять эйсов, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Теперь за выход в четвертьфинал турнира в Астане Тим сыграет с Маркосом Гироном из США.

После матча Доминик Тим ответил на вопросы журналистов.

"Это было нелегко. Это был первый матч на крытом харде за очень долгое время и против топового соперника. В последнем матче я проиграл ему. Вначале я начал очень хорошо, во втором сете все пошло наперекосяк. Игра была очень плотной. Но всегда очень приятно и очень важно пройти в двух сетах. Особенно, если матч проходит так поздно", - сказал теннисист, комментируя результаты матча.

Он также отметил, что в целом это был непростой сезон в его карьере. И упомянул, что в этом сезоне он столкнулся с проблемами со здоровьем. На US Open бывшая третья ракетка мира снялся в матче второго круга с американцем Беном Шелтоном из-за жалоб на боли в животе. Тогда сообщалось, что теннисиста рвало перед началом игры.

"Тяжелый старт, проблемы с желудком остановили меня, но в целом я доволен уровнем своей игры. Проблема была в том, что я не мог ничего делать более двух недель после этого из-за проблем с желудком", - признался Тим, отвечая на вопрос корреспондента BaigeNews.kz.

Он также добавил, что никаких секретов в его восстановлении не было и сейчас он готов к новым испытаниям.

Доминик также прокомментировал свой следующий матч на турнире. Местные поклонники тенниса ожидали увидеть его противостояние со Стэном Вавринкой. Однако швейцарец быстро покинул турнир, уступив представителю США Маркосу Гирону. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Встреча продлилась 2 часа 51 минуту. За это время Гирон восемь раз подал навылет и не совершил двойных ошибок. Вавринка реализовал 15 эйсов и шесть двойных ошибок.

"Я видел матч, он был длинным с тремя перерывами. Не было реализовано ни одного брейк-пойнта, так что, вероятно, они оба хорошо подавали. Последний раз я играл против Маркоса год назад. Я ожидаю аналогичных вещей в субботу. Надеюсь, улучшить свою игру и сыграть еще лучше в субботу".

Прокомментировал Доминик и свое пребывание в Астане. Накануне федерация тенниса организовала с ним автограф-сессию. Она собрала огромное количество болельщиков, болельщики выстроились в очередь, чтобы увидеть теннисиста.

"Я знаю, что пришло много людей, это было очень приятно для меня", - сказал Тим, улыбаясь.

В 2022 году победителем турнира в Астане стал сербский теннисист Новак Джокович. В финале он обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4. Прочитать о том, как прошел прошлогодний турнир, можно здесь.

Ранее в интервью BaigeNews.kz пресс-секретарь федерации тенниса Аскар Агатаев рассказал о проведении турнира, а также рассказал об его участниках.

Общий призовой фонд турнира в Астане составляет 1 017 850 долларов США.

Фото: пресс-служба федерации тенниса Казахстана.