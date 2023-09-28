Звезды тенниса в Астане: как проходит турнир ATP 250
Вчера, 20:51
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Вчера, 20:51Вчера, 20:51
347Фото: baigenews.kz
В столице Казахстана стартовал теннисный турнир ATP 250 Astana Open. О его проведении и составе участников в интервью BaigeNews.kz рассказал пресс-секретарь федерации тенниса Аскар Агатаев.
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