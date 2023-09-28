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Звезды тенниса в Астане: как проходит турнир ATP 250

Вчера, 20:51
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baigenews.kz Вчера, 20:51
Вчера, 20:51
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Фото: baigenews.kz

В столице Казахстана стартовал теннисный турнир ATP 250 Astana Open. О его проведении и составе участников в интервью BaigeNews.kz рассказал пресс-секретарь федерации тенниса Аскар Агатаев.

 
 
 
 
 
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