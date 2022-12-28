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Есть риск повышения тарифов. В АЗРК прокомментировали итоги аукциона по частотам 5G
Проведённый на прошлой неделе в Казахстане первый аукцион по распределению радиочастот пятого поколения мобильной связи (5G) среди операторов связи прокомментировал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, передаёт BaigeNews.kz.
Сам факт проведения данного аукциона, по его словам, "открывает равный доступ к ограниченному государственному ресурсу", то есть к радиочастотам для связи 5G.
"Государство благодаря этому конкурсу начало работу по внедрению инфраструктуры 5G, что тоже очень важное направление. Также бюджет пополнился впервые такой огромной суммой в размере 150 миллиардов тенге", – сказал Рустам Ахметов на брифинге в СЦК.
На брифинге в СЦК журналисты спросили, нет ли монопольной составляющей в победе на аукционе консорциума, состоящего из ТОО "Мобайл Телеком Сервис" (бренд Tele2 и ALTEL) и АО "Кселл" (бренд Kcell и Activ), которые принадлежат АО "Казахтелеком".
"Я согласен с вами, не полностью итоги конкурса нас удовлетворяют. Мы видим дальнейшие риски монополизации. Во-первых, мы лишились возможности появления на этом рынке частного оператора. Второе, мы лишились частных инвестиций, поскольку они будут осуществляться государственной компанией. Третий момент, возникают риски, что 5G будет внедряться за счёт повышения тарифа. Для того, чтобы этого не произошло, мы будем мониторить ситуацию, действия операторов по тарифообразованию", – сказал Рустам Ахметов.
К концу 2022 года планируется запуск сетей 5G в трёх республиканских городах – Алматы, Астана и Шымкент, а до 2025 года - во всех областных центрах.
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