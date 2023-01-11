"Если говорят у вас за спиной, значит вы идёте впереди" — новый министр экологии ответила хейтерам

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Новый министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова рассказала, как реагирует на проявления эйджизма, сексизма и зависть. В кулуарах правительства журналисты спросили у самого молодого министра, сталкивалась ли она с подобным после своего назначения, передаёт BaigeNews.kz.

"Наверное мне повезло, очень многие из коллег, нынешних министров, позвонили поздравили, выразили готовность поддержать. И акимы в принципе. Я очень благодарна в этой части. Говоря об эйджизме, сексизме, к сожалению, бывает такое в обществе по отношению к женщинам. И не только в казахстанском, в целом в мировом мы с этим сталкиваемся. Я думаю, к этому нужно относиться максимально философски, сильно не переживать, доказывать своими делами. У меня было, не в Казахстане, не в правительстве, на международной площадке говорили: "Такая молодая девушка". Но это не показатель. К этим людям нужно относиться по-философски и самое главное - продолжать работать. То, что меня назначили, это и для меня в том числе ответственность — доказать и показать, что молодёжь может привнести что-то новое, принимать решения, показывать результаты. Поэтому буду стараться оправдать все ожидания и надежды", — сказала Зульфия Сулейменова.

Она считает, что скептики будут всегда, главное ставить чёткие цели и показывать результаты.

"Я думаю, что прошлый год, когда я была ещё вице-министром, мы смогли очень много всего сделать, и в том числе некоторых скептиков заставить задуматься об их деятельности. Мы надеемся, что в ближайшее время встретимся и со СМИ, и с общественностью. И сможем проговорить по каким-то KPI, отдельным вопросам, которые будем себе ставить. Когда мы говорим об экологии, проблем очень много накопилось, они комплексные и сложные, их невозможно решить за один год, даже за два года невозможно. В этом контексте мы будем закладывать основу и уже двигаться", — сказала Зульфия Сулейменова в кулуарах заседания правительства РК.

Журналисты отметили, что "восток и патриархат в Казахстане пока никто ещё не отменял", и мужчины порой негативно реагируют, когда ими руководит женщина.

"Иерархию тоже никто не отменял. В любом случае эти люди являются подчинёнными, мы будем находить общий язык. Со многими из них я уже работала. Поэтому в принципе смогу работать", — ответила министр.

Журналисты также поинтересовались, сталкивалась ли она с завистью.

"Я думаю, все сталкивались. Не бывает так, что всегда всё хорошо, позитивно и радужно. Всегда бывает и негатив, и завистники, и хейтеры. Я думаю, к этому нужно относиться по-философски, и есть такая замечательная фраза: "Если говорят у вас за спиной, значит вы идёте впереди". Поэтому, я думаю, если постоянно оглядываться на завистников и негативные комментарии, можно в них утонуть и ничего не сделать. Задачи стоят очень большие и серьёзные, и их необходимо решать. (...) Вопросы требуют смелых решений, в том числе с моей стороны. И тут времени на завистников нет", — отметила Зульфия Сулейменова.