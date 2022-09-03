Ещё одну медаль завоевала казахстанка на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Фото: Olympic.kz

Представительница команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Мария Бровкова завоевала ещё одну медаль на чемпионате мира среди юниоров в Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Мария Бровкова стала третьей на 500-метровке в соревнованиях каноэ-одиночек, показав результат 2:08.09.

Победу в финале одержала Ли Ли из Китая, Агнесс Анна Кисс из Венгрии финишировала второй.

Днём ранее Бровкова стала первой на дистанции 1000 метров на соревнованиях каноэ-одиночек и вошла в историю.

4 сентября Бровкова выступит на дистанции 5000 метров.