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  • Ещё одну медаль завоевала казахстанка на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Olympic.kz Сегодня, 19:39
105
Фото: Olympic.kz

Ещё одну медаль завоевала казахстанка на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Представительница команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Мария Бровкова завоевала ещё одну медаль на чемпионате мира среди юниоров в Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Мария Бровкова стала третьей на 500-метровке в соревнованиях каноэ-одиночек, показав результат 2:08.09.

Победу в финале одержала Ли Ли из Китая, Агнесс Анна Кисс из Венгрии финишировала второй.

Днём ранее Бровкова стала первой на дистанции 1000 метров на соревнованиях каноэ-одиночек и вошла в историю.

4 сентября Бровкова выступит на дистанции 5000 метров.

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#спорт #чемпионат мира #чемпионат #соревнования
Сегодня, 19:39
105
Журналист

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