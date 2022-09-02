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Вчера, 23:36
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Казахстанка выиграла чемпионат мира по гребле
Казахстанка Мария Бровкова стала победительницей юниорского чемпионата мира по гребле в Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК.
Она завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров (каноэ-одиночка). Мария финишировала первой с результатом 4:35.69 — C1 (до 18 лет). Панна Гьер из Венгрияи стала второй - 4:37.76. Замкнула тройку лучших Беатрис Фернандес из Португалии - 4:38.66, сообщает olympic.kz.
До этой победы главным достижением Марии было серебро юношеского чемпионата Азии-2022, а ЧМ стал для неё всего вторым международным стартом в карьере.
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