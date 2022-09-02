Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


МКС РК Вчера, 23:36
133
Фото: МКС РК

Казахстанка выиграла чемпионат мира по гребле

Казахстанка Мария Бровкова стала победительницей юниорского чемпионата мира по гребле в Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК.

Она завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров (каноэ-одиночка). Мария финишировала первой с результатом 4:35.69 — C1 (до 18 лет). Панна Гьер из Венгрияи стала второй - 4:37.76. Замкнула тройку лучших Беатрис Фернандес из Португалии - 4:38.66, сообщает olympic.kz.

До этой победы главным достижением Марии было серебро юношеского чемпионата Азии-2022, а ЧМ стал для неё всего вторым международным стартом в карьере.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#спорт
Вчера, 23:36
133
Журналист

Рекомендуем

Наверх