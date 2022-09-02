Казахстанка выиграла чемпионат мира по гребле

Фото: МКС РК

Казахстанка Мария Бровкова стала победительницей юниорского чемпионата мира по гребле в Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК.

Она завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров (каноэ-одиночка). Мария финишировала первой с результатом 4:35.69 — C1 (до 18 лет). Панна Гьер из Венгрияи стала второй - 4:37.76. Замкнула тройку лучших Беатрис Фернандес из Португалии - 4:38.66, сообщает olympic.kz.

До этой победы главным достижением Марии было серебро юношеского чемпионата Азии-2022, а ЧМ стал для неё всего вторым международным стартом в карьере.