Ещё одну лицензию на Олимпиаду завоевали казахстанские борцы

Юсуп Батырмурзаев, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал обладателем олимпийской лицензии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Борец успешно выступил на отборочном турнире в Бишкеке.

Батырмурзаев дошёл до полуфинала весовой категории до 125 килограммов, где оказался сильнее Шамиля Шарипова из Бахрейна. Решающая схватка завершилась со счётом 7-3 в пользу казахстанца.

Таким образом, команда Казахстана на азиатском отборе завоевала две квоты. На ОИ в Париже пробились Алишер Ергали (до 97 килограммов) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 килограммов).