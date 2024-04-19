Ещё одну лицензию на Олимпиаду завоевали казахстанские борцы
Сегодня, 21:48
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Сегодня, 21:48Сегодня, 21:48
114Фото: olympic.kz
Юсуп Батырмурзаев, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал обладателем олимпийской лицензии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Борец успешно выступил на отборочном турнире в Бишкеке.
Батырмурзаев дошёл до полуфинала весовой категории до 125 килограммов, где оказался сильнее Шамиля Шарипова из Бахрейна. Решающая схватка завершилась со счётом 7-3 в пользу казахстанца.
Таким образом, команда Казахстана на азиатском отборе завоевала две квоты. На ОИ в Париже пробились Алишер Ергали (до 97 килограммов) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 килограммов).
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