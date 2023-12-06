Ещё одного фигуранта по делу крупной букмекерской конторы выдали Казахстану власти Сербии

Задержан ещё один экстрадированный участник организованной преступной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.

Сотрудники Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел РК из Сербии доставили участника ОПГ, связанной с деятельностью Букмекерской конторы "OLIMP KZ". Подозреваемого водворили в следственный изолятор Астаны.

Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря договору между Казахстаном и Сербией "О выдаче лиц".

Ранее в Казахстан уже экстрадировали его соучастницу.

Отмечается, что эти мужчина и женщина подозреваются в том, что в 2014-2019 годах в составе организованной преступной группы принимали участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путём.

В результате своей деятельности они причинили ущерб государству на сумму более 86 миллиардов тенге, и в отношении них было начато досудебное расследование с последующим объявлением в международный розыск. За совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до 10 лет с конфискацией имущества.