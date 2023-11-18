Власти Германии выдали Казахстану фигурантку по делу крупной букмекерской конторы

Из Германии экстрадировали гражданку Казахстана, чьё имя фигурирует в деле ОПГ, связанной с деятельностью " букмекерской конторы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РК, подозреваемую доставили сотрудники Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел и Интерпола Казахстана.

"Она подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путём.В результате указанной противоправной деятельности государству причинён ущерб на сумму более 86,7 миллиардов тенге.В этой связи в отношении неё было начато досудебное расследование и объявлен международный розыск", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в мае этого года подозреваемая была задержана на территории Германии. В настоящее время она водворена в следственный изолятор Астаны. Ей грозит лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Экстрадиция разыскиваемой стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с германскими компетентными органами. Кроме того, несмотря на отсутствие договора о выдаче с Германией, в текущем году из этой страны в Казахстан были экстрадированы ещё 2 лица, подозреваемые в совершении убийства и наркоторговле", — отметили в Генпрокуратуре.

В свою очередь, германской стороне власти Казахстана выдали двоих человек, объявленных в розыск за вымогательство и изнасилование.