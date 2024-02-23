Ещё одно землетрясение ощутили жители Алматы

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зафиксировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки произошли в 16:33. Их эпицентр расположен в 258 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок.

Сведения об ощутимости в Алматы - 2 балла.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.