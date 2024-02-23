  • 23 Февраля, 18:07
  • BAIGENEWS

Ещё одно землетрясение ощутили жители Алматы

Сегодня, 16:53
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:53
Сегодня, 16:53
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Фото: pxhere.com

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зафиксировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки произошли в 16:33. Их эпицентр расположен в 258 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок.

Сведения об ощутимости в Алматы - 2 балла.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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