Ещё одно землетрясение ощутили жители Алматы
Сегодня, 16:53
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Сегодня, 16:53Сегодня, 16:53
122Фото: pxhere.com
Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зафиксировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Подземные толчки произошли в 16:33. Их эпицентр расположен в 258 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок.
Сведения об ощутимости в Алматы - 2 балла.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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