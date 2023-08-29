Ещё один вертолёт разбился в России

Вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "112".

ЧП произошло рядом с посёлком Прудным. На борту находились четыре человека. По предварительным данным, им не удалось спастись.

В РФ участились случаи крушения воздушных судов. В июле вертолёт Ми-8 разбился в Республике Алтай. Тогда аварию вызвали провода, которые помешали борту при заходе на посадку. При этом 10 человек пострадали, четверых спасти не удалось.

23 августа потерпел крушение частный самолёт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он выполнял рейс по маршруту Москва - Санкт-Петербург, но вскоре после вылета внезапно начал терять высоту и разбился рядом с селом Куженкино в Тверской области. Погибли все находившиеся на борту 10 человек, в том числе стюардесса - уроженка Казахстана.