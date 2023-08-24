  • 24 Августа, 16:17
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СМИ сообщили о гибели Евгения Пригожина

Сегодня, 01:51
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MARINA LYSTSEVA/TASS Сегодня, 01:51
Сегодня, 01:51
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Фото: MARINA LYSTSEVA/TASS

Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, сообщили в МЧС России. В Росавиации заявили, что среди пассажиров значатся фамилия и имя Евгения Пригожина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на русскую службу Би-Би-Си.

Близкий к ЧВК "Вагнер" канал Grey Zone сообщил о гибели Пригожина, однако более достоверной информации о судьбе бизнесмена нет.

Как уточнили в МЧС, бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург и упал около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят работы на месте крушения.

В Росавиации подтвердили, что разбившийся самолет — это бизнес-джет производства Embraer. По данным ведомства, среди пассажиров значатся фамилия и имя Евгения Пригожина. Находился ли основатель ЧВК "Вагнер" на борту — пока неизвестно.
О гибели Пригожина сообщил связанный с вагнеровцами телеграм-канал Grey Zone.

О том, что при крушении самолета Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин погибли, а их тела предварительно опознаны, сообщили также телеканал "Царьград" со ссылкой на источник и телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".
Никаких официальных данных об их судьбе нет.

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