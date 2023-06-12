Ещё один сотрудник лесничества пропал при тушении пожара в Абайской области

Фото: instagram.com/oo_osa_semey_vko

В Абайской области ищут сотрудника филиала природного заповедника "Семей орманы", который пропал 9 июня, передаёт BaigeNews.kz.

Сергей Архипов отправился тушить пожар на тракторе и перестал выходить на связь. Сообщение с просьбой помочь в поисках мужчины опубликовано в местных группах соцсетей.

"Просим помощи в розыске номер трактора F937ARE. Позывной марал 61. Архипов Сергей Николаевич 1987 года рождения. Поехал в каштак тушить пожар с долонского филиала "Семей орманы". Последний раз выходил на связь 9-ого числа, и по сей день о нём ничего не известно. Звонить +7 771 582 2159", - говорится в сообщении.

Отметим, что по последним данным площадь пожара составляет порядка 60 тысяч гектаров. В ходе тушения пожара в резервате "Семей орманы" погибли 14 сотрудников Успенского лесничества. Самому молодому из них 25 лет. Все они были посмертно награждены орденом "Құрмет".