Ещё один пожар потушили в Баянаульском нацпарке

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Ещё один пожар потушили на территории Баянаульского государственного национального природного парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Информация о загорании сухой травы и кустарников в трёх километрах от села Жанатлек Баянаульского района (Долбинское лесничество, квартал №60) поступила 7 июля в 12:50. Ориентировочная площадь пожара — 548 гектаров (не лесопокрытая). По данным ДЧС, пожар локализовали в 19:00 часов, ликвидировали — в 19:34.

Сообщалось, что 6 июля на территории Баянаульского государственного национального природного парка также загорелись сухая трава и кустарники. Утром 7 июля пожар потушили, площадь возгорания — 4,7 гектара. Выявлена предварительная причина загорания — грозовой разряд.