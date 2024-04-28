Ещё один мужчина избил женщину в лифте в Актау: дело направлено в суд
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Кадры с избиением женщины в лифте в 4 микрорайоне Актау попали в Сеть. Комментарий по данному факту предоставили в департаменте полиции региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлён инцидент, была опубликована в социальных сетях. Действие происходит вечером, 27 апреля, в 21:45, в доме №7 в 4 микрорайоне.
На видео мужчина с женщиной заходят в лифт. Видно, что они ведут диалог. Приехав на нужный этаж женщина выталкивает мужчину наружу. Он же, в свою очередь, разворачивается и наносит ей удары руками и ногами.
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В полицейском ведомстве сообщили, что подозреваемый установлен и задержан.
"За противоправное действие в сфере семейно-бытовых отношений мужчина привлечен к ответственности. Для принятия решения материал направлен в суд", - заявили правоохранители.
При таком правонарушении, отмечают в полиции, предусмотрен арест на пять суток.
Напомним, на прошлой неделе мужчина напал на свою жену при детях в Актау. Позже он был задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции.