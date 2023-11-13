Ещё один интернет-магазин наркотиков выявили в Казахстане
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Марихуану и гашиш продавали жителям Западно-Казахстанской и Атырауской областей в интернет-магазине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что полицейские задержали двоих жителей Уральска, которые работали оператором и курьером в интернет-магазине, продающем марихуану и гашиш бесконтактно-закладочным способом.
Стражи порядка изъяли у них 500 ранее сделанных закладок в Атырау, Уральске и Аксае. Отмечается, что более 300 из них найдено в местах общественного отдыха вдоль набережной реки Жайык в Атырау.
В настоящее время ведётся работа по установлению организатора наркомагазина и блокировке его работы.
Как отметил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов, с начала года Министерством внутренних дел задержано 19 организаторов интернет-магазинов, 105 операторов и 297 закладчиков. Выявлено и заблокировано 3500 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотических средств.
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