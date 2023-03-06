Ещё на месяц продлили арест Дикому Арману

Фото: МВД РК

Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, продлили арест до 7 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда города Алматы.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы 06 марта 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. до одного месяца, то есть до 7 апреля 2023 года", - сказано в сообщении суда.

Армана Джумагельдиева задержали 7 января 2022 года. С тех пор продолжается расследование его уголовного дела. Криминального авторитета подозревают в организации массовых беспорядков и незаконном хранении оружия.

В генеральной прокуратуре рассказали о "роли" Джумагельдиева в январских событиях.