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МВД РК Сегодня, 15:05
208
Сегодня, 15:05
208
Фото: МВД РК

Ещё на месяц продлили арест Дикому Арману

Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, продлили арест до 7 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда города Алматы.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы 06 марта 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. до одного месяца, то есть до 7 апреля 2023 года", - сказано в сообщении суда.

Армана Джумагельдиева задержали 7 января 2022 года. С тех пор продолжается расследование его уголовного дела. Криминального авторитета подозревают в организации массовых беспорядков и незаконном хранении оружия.

В генеральной прокуратуре рассказали о "роли" Джумагельдиева в январских событиях.

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#Дикий Арман #арест #криминал #уголовное дело
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:05
208
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