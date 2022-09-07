Ещё на 25 процентов повысят зарплату педагогам школ, колледжей и детсадов в Казахстане

С 1 января 2023 года по поручению Президента Казахстана ещё на 25 процентов увеличат зарплату воспитателям детсадов, педагогам школ и колледжей, а также специалистам системы дополнительного образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

"Ежегодное повышение заработной платы учителей, осуществляемое благодаря поддержке Президента, дает положительный эффект. В профессию стали приходить лучшие выпускники школ. Средний балл ЕНТ поступающих значительно увеличился, в разы выросло количество обладателей знака "Алтын белгі", поступающих на педагогические специальности. С января 2023 года зарплата педагогов увеличится еще на 25 процентов. Кроме того, к зарплате устанавливаются доплаты, которые получают учителя. Это доплаты за квалификационную категорию (от 30 до 50 процентов от должностного оклада), за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и наставничество", – сообщил директор департамента финансов и бюджетного планирования МП РК Галымжан Молдаш.

В ведомстве отметили, что зарплата педагогов исчисляется в зависимости от учебной нагрузки, уровня образования, наличия квалификации, стажа работы, наличия степени магистра.

Предусмотрены ежемесячные доплаты и учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время.

Напомним, что по поручению Главы государства заработная плата педагогов с января 2020 года ежегодно повышается на 25 процентов.