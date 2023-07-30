Ещё две медали завоевал Казахстан на летней Универсиаде-2023 в Китае

Фото: sports.kz

На летней Универсиаде-2023 в китайском Чэнду Казахстан завоевал ещё две серебяные медали: по стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 метров и по стрельбе из скорострельного пистолета с дистанции 25 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sports.kz.

Казахстанцы стали серебряными призерами в стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 метров. Команда в составе Константина Малиновского, Ислама Сатпаева и Никиты Шахторина набрала 3507 очков. "Золото" в этой дисциплине завоевала сборная Китая (3529 очков), а с бронзовыми медалями выступление в соревнованиях закончили представители Индии (3502 очка).

Никита Чирюкин стал серебряным призёром в соревнованиях по пулевой стрельбе. Казахстанец занял второе место в стрельбе из скорострельного пистолета с дистанции 25 метров, набрав 27 очков. "Золото" в этой дисциплине выиграл чешский спортсмен Матей Рампула (29 очков). Бронзовую медаль выиграл поляк Оскар Миливек (23 очка).

Напомним, первую медаль Универсиады-2023 в Чэнду Казахстану принёс дзюдоист Сунгат Жубаткан — в схватке за "бронзу" в весовой категории до 66 килограммов он победил узбекистанца Абдурахима Нутфуллоева.

Универсиада стартовала 28 июля в китайском Чэнду и продлится до 8 августа. Казахстан представляют 93 спорта по 11 видам спорта — стрельба из лука, пулевая стрельба, легкая атлетика, спортивная гимнастика, дзюдо, художественная гимнастика, настольный теннис, таеквондо, ушу, плавание и фехтование.