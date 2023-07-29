Казахстан завоевал первую медаль на летней Универсиаде-2023

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Первую медаль для Казахстана на летней Универсиаде-2023 завоевал дзюдоист Сунгат Жубаткан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Сунгат завоевал бронзу в весе 66 кг. В полуфинале Жубаткан проиграл 19-летнему японцу Хаттори Шинсею, который взял золото Универсиады, а в прошлом году дошел до финала Гранд Слэма в Токио. В схватке за третье место казахстанец победил Абдурахима Нутфуллоева из Узбекистана.

25-летний Жубаткан в июне выигрывал бронзу Гран-при в Душанбе и участвовал на домашнем Гранд Слэме в Астане, а в 2015 году становился чемпионом Азии среди кадетов (до 18 лет). На Универсиаде он заявлен как студент алматинского КазНУ имени Аль-Фараби.

Универсиада стартовала 28 июля в китайском Чэнду и продлится до 8 августа. Казахстан представляют 93 спорта по 11 видам спорта — стрельба из лука, пулевая стрельба, легкая атлетика, спортивная гимнастика, дзюдо, художественная гимнастика, настольный теннис, таеквондо, ушу, плавание и фехтование.