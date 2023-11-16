Ещё два года не будут требовать электронные карты полей у казахстанских аграриев

При подаче заявки для получения субсидии казахстанским аграриям не будет требоваться наличие электронных карт полей до 1 января 2026 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

После того, как ряд аграриев столкнулся с проблемами при подаче заявок на субсидирование приоритетных культур, так как отсутствовала возможность провести правильную оцифровку полей, министр сельского хозяйства РК издал приказ и внёс изменения в Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства. Казахстанским аграриям предоставили отсрочку по оцифровке полей до 2026 года.

Измнения позволят аграриям привести земельные участки в порядок, завершить оцифровку земельных участков сельскохозяйственного назначения со стороны РГП "ГИСХАГИ", а АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" - расширить спектр распознавания культур.