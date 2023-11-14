Ещё 122 казахстанца и члены их семей покинут сектор Газа

Ещё 122 казахстанца и члены их семей покинут сегодня сектор Газа и переберутся в Египет. Списки иностранных граждан, которым разрешён переход через границу, опубликован Главным управлением погранпереходов и границ Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Эвакуация будет происходить через КПП "Рафах".

Среди эвакуирующихся 65 граждан Казахстана, остальные - члены их семей, имеющие палестинское гражданство.

Вместе с нашими соотечественниками из зоны боевых действий выведут граждан Северной Македонии, Финляндии, Иордании, Великобритании, Испании, Румынии, Германии, России, Швеции, США и Дании. Всего 630 человек.

Накануне в МИД РК сообщили об эвакуации первой группы казахстанцев из 44 человек.