Ещё 122 казахстанца и члены их семей покинут сектор Газа
Сегодня, 21:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:32Сегодня, 21:32
125Фото: astanatv.kz
Ещё 122 казахстанца и члены их семей покинут сегодня сектор Газа и переберутся в Египет. Списки иностранных граждан, которым разрешён переход через границу, опубликован Главным управлением погранпереходов и границ Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Эвакуация будет происходить через КПП "Рафах".
Среди эвакуирующихся 65 граждан Казахстана, остальные - члены их семей, имеющие палестинское гражданство.
Вместе с нашими соотечественниками из зоны боевых действий выведут граждан Северной Македонии, Финляндии, Иордании, Великобритании, Испании, Румынии, Германии, России, Швеции, США и Дании. Всего 630 человек.
Накануне в МИД РК сообщили об эвакуации первой группы казахстанцев из 44 человек.
Самое читаемое
- Как в Алматинской области реализуют проект "G4 City"
- Марсоход обнаружил на Марсе странные скальные образования
- "Родные Салтанат и подруги не захотели выступить против преступника" - депутат
- Гонорары звёзд, выступающих на госпраздниках, назвали в акимате Павлодара
- Подробности об изнасиловании в управлении полиции Талдыкоргана рассказал адвокат потерпевшей