Ещё в одной европейской стране смогут легально работать казахстанцы
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Казахстан и Латвия планируют заключить соглашение о защите трудовых прав казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда РК.
В Минтруда Казахстана состоялись казахстанско-латвийские совместные консультации по вопросам миграции.
"Стороны рассмотрели вопросы либерализации визового режима между Казахстаном и Евросоюзом, подачи документов на визу и роли в этом процессе посредников, защиты прав граждан Казахстана, трудящихся в Латвии.
В целях улучшения взаимодействия в трудовой сфере и обеспечения легальной трудовой миграции в рамках двустороннего сотрудничества обсуждены вопросы по заключению межправительственного соглашения, направленного на создание условий для трудоустройства и защиты прав трудящихся казахстанцев в Латвийской Республике. Заключение такого соглашения позволит казахстанцам легально осуществлять трудовую деятельность в Латвии", - говорится в сообщении.
В ближайшее время Комитетом миграции МТСЗН будет направлен латвийской стороне на рассмотрение проект межправительственного соглашения.
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