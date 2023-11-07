Ержан Ибраев возглавил региональное командование "Астана"
Сегодня, 16:59
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Сегодня, 16:59Сегодня, 16:59
374Фото: baigenews.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении командующего войсками регионального командования "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением главы государства Ибраев Ержан Вакасович назначен командующим войсками регионального командования "Астана", - сказано в сообщении.
Шайх-Хасан Жазыкбаев освобождён от должности командующего.
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