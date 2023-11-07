  • 7 Ноября, 20:39
  • BAIGENEWS

Ержан Ибраев возглавил региональное командование "Астана"

Сегодня, 16:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59
374
Фото: baigenews.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении командующего войсками регионального командования "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Ибраев Ержан Вакасович назначен командующим войсками регионального командования "Астана", - сказано в сообщении.

Шайх-Хасан Жазыкбаев освобождён от должности командующего. 

Самое читаемое

Наверх