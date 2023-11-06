Ержан Еркинбаев назначен вице-министром туризма и спорта РК
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Постановлением правительства Ержан Еркинбаев назначен на должность вице-министра туризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.
Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса.
Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности юриста в частной компании.
В разное время работал юристом, исполнительным директором, генеральным директором ряда коммерческих структур.
Занимал должности генерального директора горнолыжного курорта "Шымбулак", спорткомплекса "Медеу", был депутатом маслихата Алматы VI созыва.
В 2016-2018 годах - директор Алматинского зоопарка.
С 2019 по 2021 годы - и.о председателя правления, председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism".
С 2021 года - вице-министр культуры и спорта РК.
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