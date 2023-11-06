  • 7 Ноября, 01:45
  • BAIGENEWS

Ержан Еркинбаев назначен вице-министром туризма и спорта РК

Вчера, 19:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
primeminister.kz Вчера, 19:55
Вчера, 19:55
245
Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Ержан Еркинбаев назначен на должность вице-министра туризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности юриста в частной компании.

В разное время работал юристом, исполнительным директором, генеральным директором ряда коммерческих структур.

Занимал должности генерального директора горнолыжного курорта "Шымбулак", спорткомплекса "Медеу", был депутатом маслихата Алматы VI созыва.

В 2016-2018 годах - директор Алматинского зоопарка. 

С 2019 по 2021 годы - и.о председателя правления, председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism".

С 2021 года - вице-министр культуры и спорта РК.

Самое читаемое

Наверх