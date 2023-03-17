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Акорда Сегодня, 12:10
128
Сегодня, 12:10
128
Фото: Акорда

Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Государственный советник РК Ерлан Карин встретился с руководителем краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Ирен Хараламбидес и главой делегации парламентской Ассамблеи ОБСЕ Рейнхольдом Лопаткой, передаёт BaigeNews.kz

Госсоветник проинформировал собеседников об изменениях в избирательной системе и выборном процессе в рамках масштабных политических реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева. Было подчеркнуто, что в Казахстане обеспечены необходимые условия для полноценного наблюдения за ходом подготовки и проведения парламентских выборов. И участие международных наблюдателей ОБСЕ способствует открытости и прозрачности избирательного процесса.

В свою очередь, Хараламбидес и Лопатка выразили поддержку демократическому развитию Казахстана и отметили, что депутаты парламентской Ассамблеи ОБСЕ с особым интересом наблюдают за ходом системной трансформации всех основных политических институтов в рамках проводимых в Казахстане реформ.

Делегация парламентской Ассамблеи ОБСЕ в составе порядка 80 парламентариев прибыла в Казахстан для наблюдения за предстоящими 19 марта выборами в мажилис парламента РК. Это – двенадцатая миссия парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами в Казахстане с 1994 года.

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#Акорда #ОБСЕ #выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:10
128
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