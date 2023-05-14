Эрдоган раздал деньги детям на избирательном участке

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, баллотирующийся на новый срок, раздал детям деньги по случаю отмечаемого в воскресенье в стране Дня матери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Турецкий лидер принял участие в голосовании на президентских и парламентских выборах в Стамбуле.

В сюжете, показанном местрными СМИ видно, как Эрдоган раздает подросткам бумажные купюры, судя по размеру, мелкого достоинства. После выхода с избирательного участка президент Турции пообщался с избирателями. Встреча продлилась более 20 минут.

Проголосовав, Эрдоган сообщил, что выборы в стране проходят без происшествий и выразил надежду на то, что они пойдут на пользу демократии.

Он также призвал всех избирателей принять участие в голосовании, которое завершится в 17:00 по местному времени (разница со временем Астаны +3 часа).

Напомним, ожидается, что 14 мая в Турции на президентских и парламентских выборах проголосуют более 64 миллионов избирателей.

Если ни один из кандидатовне наберёт более 50% голосов, 28 мая состоятся вторые выборы.