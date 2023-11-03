Эрдоган предложил ввести тюркский алфавит
Вчера, 16:25
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Вчера, 16:25Вчера, 16:25
645Фото: akorda.kz
Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на десятом юбилейном саммите Организации тюркских государств в Астане, предложил ввести тюркский алфавит, передаёт BaigeNews.kz.
"Для того, чтобы укрепить наше единство, важен язык. Единый алфавит является важной составляющей. Здесь важна поддержка президентов. Предложение, которое выдвинул совет высшего образования секретариату, будет рассмотрено нашей организацией", - сказал Эрдоган.
Ранее президент отметил, что Турция продолжит свои действия для того, чтобы обеспечить успех организации. Реджеп Эрдоган также выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Караганде.
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