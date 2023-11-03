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Реджеп Эрдоган: Турция продолжит действия чтобы обеспечить успех Организации тюркских государств

Вчера, 15:00
АВТОР
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Акорда Вчера, 15:00
Вчера, 15:00
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Фото: Акорда

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на десятом юбилейном саммите Организации тюркских государств в Астане, отметил, что Турция продолжит свои действия для того, чтобы обеспечить успех организации, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы предприняли шаги для создания гражданской зашиты Организации тюркских государств, и сейчас мы работаем над завершением всех необходимых процессов, чтобы этот механизм мог запущен в действии. Турция продолжит свои действия для того, чтобы обеспечить успех организации.

Наши текущие сферы сотрудничества - торговля и экономика, энергетика, транспорт обещают большие перспективы. Мы хотим, чтобы тюркский инвестиционный фонд, который будет основываться в Стамбуле, как можно скорее вступил в силу. Соответствующие документы были приняты в нашем парламенте", - сказал Эрдоган.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. И поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиева.

"В связи с гибелью шахтеров в вашей стране хочу выразить соболезнования их семьям.

Выражаем благодарность нашему брату, президенту Узбекистана Мирзиееву за председательство в организации. Также хочу поблагодарить его превосходительство господина Токаева за гостеприимство и пожелать успехов будущему председателю организации, чтобы противостоять глобальным вызовам, тюркский мир должен быть вместе", - сказал Эрдоган.

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