Эрдоган подарил Токаеву электромобиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в знак уважения подарил главе Казахстана электромобиль TOGG турецкого производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар.

Ранее президенты провели встречу в Акорде, на которой обсудили состояние и перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнёрства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной и культурно-гуманитарной сферах.