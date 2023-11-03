Эрдоган подарил Токаеву электромобиль
Вчера, 18:15
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Вчера, 18:15Вчера, 18:15
412Фото: скриншот видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в знак уважения подарил главе Казахстана электромобиль TOGG турецкого производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар.
Ранее президенты провели встречу в Акорде, на которой обсудили состояние и перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнёрства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной и культурно-гуманитарной сферах.
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