Казахстан и Турция намерены довести товарооборот до 10 млрд долларов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Турция – наш братский народ, а также самый близкий и надежный стратегический партнер Казахстана. Г-н президент, Вы лично вносите огромный вклад в развитие взаимоотношений. Я очень ценю это. Благодаря регулярным контактам сегодня успешно реализуются многие наши договоренности. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 54 процента и достиг 6,3 миллиарда долларов. Мы намерены увеличить этот показатель до 10 миллиардов долларов. Турция является одним из четырех основных торговых партнеров нашей страны. Также динамично развивается инвестиционное сотрудничество. В нашей стране действуют более 4300 компаний с турецким капиталом", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ со 100-летием образования Турецкой Республики. Он сообщил, что к юбилею братской страны в Астане планируется открыть улицу "Анадолы", в Шымкенте – проспект и парк "Турция", а в Алматы – памятник Мустафе Кемалю Ататюрку.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Казахстана за прекрасную организацию юбилейного саммита Организации тюркских государств и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами.

"Поздравляю Вас с успешным проведением саммита. Благодарю Вас за решение построить школу в районе Нурдагы провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения 6 февраля текущего года. Уверен, эта школа станет одним из символов турецко-казахского братства, которому будут верны и будущие поколения. В условиях нынешней глобальной и региональной ситуации тюркский мир должен поддерживать тесное взаимодействие", - сказал президент Турции.

В ходе беседы Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической, аграрной и культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.