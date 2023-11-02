Ерболат Досаев проверил ход ремонтных работ насосной станции в Алмалинском районе

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда в Алмалинском районе ознакомился с ходом ремонтных работ насосной станции в квадрате улиц Толе би – Ауэзова - Айтеке би – Айтиева, передаёт BaigeNews.kz.

Насосная станция, построенная 40 лет назад, обеспечивает более 553 абонентов водоснабжения. Жители регулярно жаловались на перебои с водой: из четырёх насосов работает один. В этом году на объекте произошло 15 аварий.

Как сообщил аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, ремонтные работы на насосной станции не проводились с 1997 года. В 2018 году объект признали бесхозным и передали на баланс Управления энергетики и водоснабжения. Из-за неудовлетворительного состояния насосная станция не была передана ГКП "Алматы Су" для обслуживания.

По поручению Ерболата Досаева на станции начались ремонтные работы. На сегодня завершён демонтаж старого оборудования и кровли, проведена гидроизоляция крыши и фундамента, сделано наружное утепление и обшивка фасада. Аким района подчеркнул: в ходе аварийно-восстановительных работ водоснабжение не прерывалось.

Глава города поручил завершить в срок объект для бесперебойной подачи воды в этом районе.

"Мы дождёмся завершения модернизации объекта и заберём его на баланс города, чтобы он стал частью городской системы", - заявил Ерболат Досаев.

На объекте продолжаются работы по монтажу оборудования и энергоснабжения, благоустройству. Завершить реконструкцию планируют 15 декабря. Аналогичные работы по ремонту канализационной и насосной станции с проведением магистральных и распределительных сетей проводятся и в ЖК "Панорама". Завершить их планируют к середине декабря.

В ходе объезда жители Алмалинского района обратились к главе города с просьбой о пешеходном переходе. Ерболат Досаев поручил акиму района рассмотреть возможность на следующий год установить регулируемый переход для безопасности местных жителей. Также вопросы касались установки шлагбаума, ремонта фасада зданий и регулирования транспортных потоков на пересечении улиц Нурмакова-Карасай батыра. Все они взяты на контроль профильных ведомств.