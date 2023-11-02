Ерболат Досаев посетил стройплощадку нового здания поликлиники в Алматы

Аким Алматы в ходе рабочего объезда осмотрел строительную площадку будущей поликлиники на 340 посещений. Земельный участок площадью 0,5 гектара выкуплен у физического лица для решения проблемы с нагрузкой на медицинские учреждения, передает BaigeNews.kz.

Новый филиал Городской поликлиники №18 построят вместо устаревшего – "Дубок". Зданию, в котором сейчас медицинские услуги получают около 11 тыс. жителей микрорайона, 45 лет. Оно не отвечает современным требованиям к медицинским учреждениям, полностью изношены системы энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения. В новой поликлинике пациентам будет доступно диагностическое обслуживание, а также услуги дневного стационара, предусмотрены места для ожидающих очереди, организована автомобильная парковка.

Глава города обратил внимание на подъезд к поликлинике: для удобства граждан и во избежание пробок Ерболат Досаев поручил проработать вопрос пробивки дороги с возможностью двустороннего движения и свободного проезда в обе стороны.

Раннее для жителей Ауэзовского района был дополнительно открыт технологически оснащенный филиал поликлиники в мкр. Мамыр. Всего на территории Ауэзовского района функционируют 11 государственных медицинских организаций, к ним прикреплены 261,1 тыс. человек. Также работают 38 частных медицинских учреждений.