Ерболат Досаев извинился перед алматинцами за перекрытые дороги

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Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему одновременно перекрыли две основные магистральные дороги города на ремонт, передаёт BaigeNews.kz.

Отвечая на вопрос одного из жителей, градоначальник извинился за доставленные неудобства и поблагодарил жителей за понимание.

"Почему в этом году мы начали две магистральные дороги? Как я уже сказал, аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, проспект Абая с 2012 года. Обычный межремонтный цикл – от 5 до 7 лет. На сегодня по аль-Фараби мы пропустили два межремонтных срока. По оценке специалистов, если бы в этом году дороги не сделали, последствия зимнего периода были бы плачевными: проезжая часть превратилась бы в сплошные ямы. Из-за крошения покрытия и множественных трещин частичный ремонт был невозможен, только полноценная реконструкция", - рассказал градоначальник.

Он рассказал о ходе ремонтных работ.

"Вы знаете, мы начинали по проспекту аль-Фараби от улицы Аскарова и идем до Восточной объездной дороги. Сегодня главный участок, где образуются пробки – на пересечении аль-Фараби и Жарокова. Напомню, мы всю работу разделили на шесть участков. Если вы посмотрите на дорожную инфраструктуру, от улицы Аскарова до улицы Дулати – по улице Дулати нет аварийных проездов на разделительной полосе, мы не можем сделать реверсное движение. На ул. Розыбакиева и ул. Жарокова трудно, потому что развязки не позволяют правильно организовать дорожное движение на встречные полосы. Как только образовалась первая возможность, мы открыли реверсное движение от ул. Сыргабекова до моста через Есентай и сняли основную нагрузку", - объяснил он.

По словам Досаева, все большие города сталкиваются с такими проблемами. Он пообещал учесть весь опыт, связанный с дальнейшими работами, которые будут проходить по северной части аль-Фараби.

Он добавил, что в 2gis и "Яндекс Картах" обновляют всю информацию. Также Управление городской мобильности будет сообщать об изменениях маршрутах.