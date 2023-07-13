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  • Ерболат Досаев извинился перед алматинцами за перекрытые дороги
inform.kz Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47
258
Фото: inform.kz

Ерболат Досаев извинился перед алматинцами за перекрытые дороги

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему одновременно перекрыли две основные магистральные дороги города на ремонт, передаёт BaigeNews.kz.

Отвечая на вопрос одного из жителей, градоначальник извинился за доставленные неудобства и поблагодарил жителей за понимание.

"Почему в этом году мы начали две магистральные дороги? Как я уже сказал, аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, проспект Абая с 2012 года. Обычный межремонтный цикл – от 5 до 7 лет. На сегодня по аль-Фараби мы пропустили два межремонтных срока. По оценке специалистов, если бы в этом году дороги не сделали, последствия зимнего периода были бы плачевными: проезжая часть превратилась бы в сплошные ямы. Из-за крошения покрытия и множественных трещин частичный ремонт был невозможен, только полноценная реконструкция", - рассказал градоначальник.

Он рассказал о ходе ремонтных работ.

"Вы знаете, мы начинали по проспекту аль-Фараби от улицы Аскарова и идем до Восточной объездной дороги. Сегодня главный участок, где образуются пробки – на пересечении аль-Фараби и Жарокова. Напомню, мы всю работу разделили на шесть участков. Если вы посмотрите на дорожную инфраструктуру, от улицы Аскарова до улицы Дулати – по улице Дулати нет аварийных проездов на разделительной полосе, мы не можем сделать реверсное движение. На ул. Розыбакиева и ул. Жарокова трудно, потому что развязки не позволяют правильно организовать дорожное движение на встречные полосы. Как только образовалась первая возможность, мы открыли реверсное движение от ул. Сыргабекова до моста через Есентай и сняли основную нагрузку", - объяснил он.

По словам Досаева, все большие города сталкиваются с такими проблемами. Он пообещал учесть весь опыт, связанный с дальнейшими работами, которые будут проходить по северной части аль-Фараби.

Он добавил, что в 2gis и "Яндекс Картах" обновляют всю информацию. Также Управление городской мобильности будет сообщать об изменениях маршрутах.

"По картам контроль дорожного движения на проспектах ежечасный – я и сам смотрю постоянно, где образовались заторы (красные или переходящие в бордовые полосы). Совместно с департаментом полиции и управлением городской мобильности принимаем все необходимые меры. Управление городской мобильности будет практически ежедневно сообщать об изменениях маршрутов. Еще раз хочу поблагодарить за понимание и переживания тех людей, которые болеют за наш общий город", - добавил глава мегаполиса.

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Сегодня, 10:47
258
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