Эпидситуация по кори ухудшается в Карагандинской области

В Карагандинской области продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.

Карагандинские врачи продолжают регистрировать новые случаи заражения корью. Большая часть заражённых - дети младшего возраста.

По словам главного специалиста Службы общественного здоровья Управления здравоохранения региона Ирины Князевой, случаи кори среди детей до одного года зарегистрированы у 24 человек, от одного года до четырёх лет заболело 97 детей, пяти-девяти лет - 41 человек, 10-14 лет - 15, 15-19 лет - 12, 20-29 лет - 14 человек и старше 30 лет заболело 15 человек. Из числа заболевших не получили прививки по возрасту 24 ребенка до одного года, не имели полный курс вакцинации 16 человек, с неизвестным прививочным статусом - 57 человек, не привитых по причине медотвода - 16 человек, отказавшихся от прививки - 88.

Как отметила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Гульжан Байгутанова, всего по области по состоянию на 1 ноября зарегистрировано 266 случаев с подозрением на корь, из них лабораторно подтверждено 229 случаев (86%), снято 18, остальные в работе. Наиболее уязвимой группой населения остаются дети в возрасте до 14 лет (81%), среди которых превалирует возрастная группа 1-4 года, которые составляют 56%.

Специалист говорит, что вспышки кори в Казахстане были и ранее, тогда их удавалось купировать с помощью вакцинации..

"Вакцинопрофилактика бывает плановой и экстренной. Привитые лица практически не болеют корью. Вакцина очень эффективна. Так, благодаря дополнительной иммунизации в 2015 и 2019 годах была сведена до минимума заболеваемость корью. Плановые прививки против кори проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок детям до года, в 6 лет проводится ревакцинация. Экстренная вакцинация проводится контактным лицам в очагах в возрасте до 30 лет, которые ранее не болели, не привиты", - говорит Гульжан Байгутанова.

Сообщается также, что по состоянию на 1 ноября в области наверстывающей иммунизацией против кори охвачено 3721 человек. Также было установлено 4225 человек, которые контактировали с больными. Из них привито 172 человека по эпидпоказаниям. От вакцинации отказалось 194 человека, что приводит к дальнейшему распространению заболевания.

Согласно Постановлению №7 Главного санитарного врача РК от 1 ноября в регионе проведут дополнительную вакцинацию.

Отмечается, что на протяжении 20 лет для вакцинации используют комбинированную зарегистрированную вакцину производства в Индии.