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С начала действия госпрограммы с января 2021 года по 1 сентября текущего ЕНПФ перевёл своим вкладчикам более трёх триллионов тенге на жильё и лечение, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт пенсионного фонда.

По состоянию на 1 сентября 2022 года, с января 2021 года ЕНПФ исполнены 1 330 675 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытых в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 3,1 триллиона тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 миллиона тенге.

Больше всего исполненных заявлений направлено жителями г.Алматы (17,61%), г.Нур-Султан (14,02%), Мангистауской области (10,35%).

При этом 452,5 миллиарда тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Также ЕНПФ исполнены 391 042 заявления на лечение на общую сумму 305,2 миллиарда тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 миллиона тенге. Вместе с тем, на ИПС вкладчиков в ЕНПФ вернулось 31,5 миллиарда тенге от уполномоченного оператора ("Отбасы банк"), эти средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 сентября текущего года переведено 8,7 миллиарда тенге, ЕНПФ исполнены 5 878 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка полутора миллионов тенге.