Элтон Джон завершил прощальное турне

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Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian .

Его прощальное шоу "Farewell Yellow Brick Road Tour" прошло в Стокгольме. Заключительной композицией, которую исполнил 76-летний артист, стала песня "Goodbye Yellow Brick Road".

Затем Элтон Джон трогательно поблагодарил своих поклонников.

"Играть для вас, ребята, было для меня источником живительной силы, вы были просто великолепны, спасибо вам. Я никогда не забуду вас, ребята. Я дал много концертов, как такое можно забыть? Вы в моем мозгу, в моем сердце и моей душе, и я вам так благодарен", - обратился он к фанатам.

За более чем полувековую карьеру Элтон Джон провел более четырех тысяч концертов в более чем 80 странах. В Стокгольме пианист и композитор подтвердил, что "больше никогда не будет участвовать в турах". Однако, сэр Элтон не исключил, что иногда все-таки будет позволять себе отдельные выступления.