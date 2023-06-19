Елену Рыбакину поздравили с днем рождения в центре Нью-Йорка

Фото: кадр из видео

17 июня казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной исполнилось 24 года, и она принимает поздравления со всего мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Так, Рыбакину даже поздравили на огромном экране на Таймс Сквер — главной площади Нью-Йорка. Видео можно посмотреть ниже.

Что касается выступлений Елены Рыбакиной в этом году, то она уже выиграла два титула: сначала она одержала победу на турнире в Индиан-Уэллсе (США), а затем выиграла "Мастерс" в Риме (Италия). Впереди у Рыбакиной турнир в Берлине (Германия), после чего она отправится на Уимблдон (Великобритания), где будет защищать свой титул, выигранный в прошлом году.