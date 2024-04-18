Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина во втором круге турнира WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия) одолела россиянку Веронику Кудерметову (19 WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Счёт матча - 7:6 (7:3), 1:6, 6:4.

Продолжительность матча составила два часа и 35 минут. Рыбакина в этой встрече девять раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

В четвертьфинале Елена сыграет с победительницей противостояния Ясмине Паолини (Италия) — Онс Жабер (Тунис).