Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Сегодня, 20:26
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Сегодня, 20:26Сегодня, 20:26
104Фото: КТФ
Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина во втором круге турнира WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия) одолела россиянку Веронику Кудерметову (19 WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
Счёт матча - 7:6 (7:3), 1:6, 6:4.
Продолжительность матча составила два часа и 35 минут. Рыбакина в этой встрече девять раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.
В четвертьфинале Елена сыграет с победительницей противостояния Ясмине Паолини (Италия) — Онс Жабер (Тунис).
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