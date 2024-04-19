Елена Рыбакина впервые вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

В матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте Елена Рыбакина одержала победу над 14-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Счёт в матче - 6:3, 5:7, 6:3.

Продолжительность игры составила два часа и восемь минут. За это время Елена выполнила семь подач навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из пятнадцати заработанных.

Следующей соперницей Елены станет победительница матча между Эммой Радукану (Великобритания) и Игой Швёнтек (Польша).