Елена Рыбакина впервые вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
Сегодня, 21:17
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Сегодня, 21:17Сегодня, 21:17
53Фото: ktf.kz
В матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте Елена Рыбакина одержала победу над 14-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
Счёт в матче - 6:3, 5:7, 6:3.
Продолжительность игры составила два часа и восемь минут. За это время Елена выполнила семь подач навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из пятнадцати заработанных.
Следующей соперницей Елены станет победительница матча между Эммой Радукану (Великобритания) и Игой Швёнтек (Польша).
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