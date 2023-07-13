Елена Рыбакина сделала заявление после вылета с Уимблдона-2023

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина дала комментарий после поражения туниске Онс Жабер в четвертьфинале Уимблдона-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



"На самом деле никакой разницы не было. Это было, типа, действительно по расписанию. Все, что я делала, как и старые программы, я бы сказала, точно такое же, как и в прошлом году.

Я знала, что это будет тяжелый матч. Я знала, что для меня это во многом связано с физикой, потому что она играет очень хорошо, она агрессивна, мяч остается очень низко над сеткой. Я знала, что должна быть там физически, хорошо подготовленным.

Но мне кажется, что сегодня это было не так. Некоторые моменты я играю очень хорошо, но не стабильно. Поскольку физически было не самым лучшим, то и принимались неправильные решения.

Но, да, я имею в виду, я чувствую, что она действительно хорошо сыграла некоторые моменты, — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.