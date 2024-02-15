Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе
Сегодня, 04:08
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Сегодня, 04:08Сегодня, 04:08
142Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса РК.
Призовой фонд матча составил 3 211 715 долларов.
В матче третьего круга казахстанка со счётом 6:1, 6:7 (6:8), 6:4 обыграла 23-ю ракетку мира, американку Эмму Наварро. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 12 минут. Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10 заработанных.
За выход в полуфинал турнира в Дохе Рыбакина сразится с финалисткой US Open — 2021, 21-летней канадкой Лейлой Фернандес (38-я ракетка мира).
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