Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA после победы в Абу-Даби

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz.

Первое место сохранила полька Ига Швентек, на второй позиции — белоруска Арина Соболенко, третья — Кори Гауфф из США, Елена Рыбакина поднялась с пятой на четвертую строчку.

Напомним, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину, занимающую 14-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации.