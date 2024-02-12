Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA после победы в Абу-Даби
Сегодня, 10:49
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Сегодня, 10:49Сегодня, 10:49
167Фото: ktf.kz
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz.
Первое место сохранила полька Ига Швентек, на второй позиции — белоруска Арина Соболенко, третья — Кори Гауфф из США, Елена Рыбакина поднялась с пятой на четвертую строчку.
Напомним, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину, занимающую 14-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации.
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