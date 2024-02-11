Елена Рыбакина эпично выиграла турнир в Абу-Даби

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину, занимающую 14-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана поединок завершился со счётом 6:1, 6:4. За час с небольшим игрового времени казахстанке удалось 4 раза подать на вылет и реализовать 6 брейк-поинтов из десяти. Перед отчётным матчем счёт личных встреч был 2:2.

Свой первый титул в WTA-туре Рыбакина выиграла в 2019 году — на турнире WTA 250 в Бухаресте. В 2020-м она победила на турнире WTA 250 в Хобарте. В 2022-м Елена стала чемпионкой Уимблдона. 2023 год принес казахстанке два трофея WTA 1000: сначала в Индиан-Уэллсе, а после - в Риме. В начале 2024 года Елена выиграла турнир WTA 500 в Брисбене.

Для Елены это второй титул WTA в 2024 году и седьмой в карьере. В новом сезоне Рыбакина одержала 11 побед и потерпела два поражения.

Благодаря сегодняшнему титулу Елена Рыбакина уже завтра 12 февраля в обновлённом рейтинге WTA поднимется на четвертую строчку.

По информации Telegram-канала "Спорт Шредингера", за победу на турнире Рыбакина заработала 142 000 долларов (63,3 миллиона тенге), а также казахстанская теннисистка в обновленном рейтинге WTA поднимется с 5-го на 4-е место